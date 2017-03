Bischöfe tagen in Vorarlberg

Heute beginnt in der Propstei St. Gerold in Vorarlberg die Frühjahrsvollversammlung der Bischofskonferenz. Nach exakt 15 Jahren tagen die österreichischen Bischöfe damit wieder in Vorarlberg. Erstmals ist Diözesanbischof Benno Elbs Gastgeber.

