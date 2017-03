Explosion in Pizzeria in Hollabrunn

In einer Pizzeria in Hollabrunn (Niederösterreich) ist es in der Nacht auf heute zu einer Explosion gekommen. Das Lokal brannte vollständig aus. Autos, die in der Nähe geparkt waren, wurden beschädigt, 20 Wohnungen mussten evakuiert werden.

