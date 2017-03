Streik auf Berliner Flughäfen bis Mittwoch verlängert

Reisende auf den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld müssen bis Mittwochfrüh mit Flugausfällen rechnen. Der heute Früh begonnene Streik des Bodenpersonals werde bis 5.00 Uhr am Mittwoch verlängert, teilte die Gewerkschaft ver.di mit. Heute wurden wegen des Ausstands fast alle Flüge von und nach Berlin gestrichen.

465 Abflüge in Tegel und 195 Abflüge in Schönefeld seien bereits heute bis 8.00 Uhr ausgefallen, sagte ein Sprecher der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg. „Wir bitten alle Passagiere, sich vor Reisebeginn bei Ihrer Fluggesellschaft über den aktuellen Flugstatus zu erkundigen“, sagte der Sprecher.

„AUA, easyJet und Air Berlin werden sämtliche Flüge zwischen Wien und Berlin streichen“, sagte Flughafen-Wien-Sprecher Peter Kleemann gestern. „Insgesamt sprechen wir von 22 Flügen - elf Hin- und elf Rückflüge.“

Warten auf Angebot des Arbeitgebers

Von dem Streik war auch die dreitägige Reise von Berlins Regierungschef Michael Müller (SPD) nach Moskau betroffen. Die Senatskanzlei musste Ersatzflüge über Dresden organisieren. Verdi-Streikleiter Enrico Rümker sagte heute, man warte nun auf ein Angebot der Arbeitgeber. Die Gewerkschaft fordert in dem Tarifkonflikt bei einer Vertragslaufzeit von zwölf Monaten einen Euro mehr pro Stunde für die Mitarbeiter des Bodenpersonals.

Die Arbeitgeber boten zuletzt die schrittweise Erhöhung der Löhne in allen Entgeltgruppen an - bei einer Laufzeit von drei Jahren. Das Gesamtvolumen betrage acht Prozent mehr Geld als im Moment ausgegeben werde, so ein Sprecher des Forum der Bodenverkehrsdienstleister Berlin-Brandenburg. In diesem sind die an den Flughäfen tätigen Unternehmen organisiert. Nach Angaben von Verdi würde ein einfacher Beschäftigter auf dieser Grundlage pro Arbeitsstunde 27 Cent mehr erhalten.