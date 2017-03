Wiener Ärztekammer verteidigt 24-Millionen-Euro-Fonds

In knapp zwei Wochen findet die Wiener Ärztekammerwahl statt. Am Mittwoch steht ein Ärztegipfel an. Da soll den Mitgliedern unter anderem auch erklärt werden, wofür die Kammer einen 24-Millionen-Euro-Fonds braucht.

Mehr dazu in wien.ORF.at