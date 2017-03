„Friedliche Demonstranten verwundet“

Die Türkei treibt den diplomatischen Infight mit den Niederlanden voran. Am Montag wurde der niederländische Botschafter in Ankara mit dem Vorwurf einbestellt, „friedliche Demonstranten“ in Rotterdam und Amsterdam seien von der Polizei „verwundet“ worden. Gemeint sind damit offenbar die Einsätze gegen einige Anhänger von Präsident Recep Tayyip Erdogan, die bei Kundgebungen Polizisten attackiert hatten. Die Bilder vom Einsatz der Sicherheitskräfte nützen regierungstreue Medien in der Türkei seit dem Wochenende, um die Stimmung anzuheizen.

