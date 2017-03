Sondersitzung im Nationalrat

Am Dienstag beantragen FPÖ und Grüne in einer Sondersitzung des Nationalrats die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zur Causa Eurofighter. Läuft alles nach Plan, könnte der Ausschuss bereits zwei Wochen später offiziell mit seiner Arbeit beginnen. Der umstrittene Kauf der Kampfflugzeuge wäre dann bereits zum zweiten Mal Inhalt einer parlamentarischen Untersuchung - eine Premiere in Österreich. Offen ist aber, wie viel Zeit die Abgeordneten für die Aufarbeitung im zweiten Anlauf tatsächlich haben.

