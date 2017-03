Karmasin drängt auf Kürzung der Familienbeihilfe

ÖVP-Familienministerin Sophie Karmasin will die Kürzungen der Familienbeihilfe für im Ausland lebende Kinder noch vor dem Sommer umgesetzt wissen. Dass eine für heute Nachmittag angesetzte Verhandlungsrunde auf Beamtenebene dazu von SPÖ-Seite abgesagt wurde, überraschte die Ressortchefin. „Wenn wir schon so anfangen, wird es schwierig, den Zeitplan zu halten“, so Karmasin.

Grundsätzlich sprachen sich die Koalitionspartner für die Kürzung bereits aus. Sozialminister Alois Stöger (SPÖ), er war zwischenzeitlich für das Gesundheitsministerium zuständig, hatte zuletzt aber noch gefordert, dass etwa die Auswirkungen auf den Pflegebereich diskutiert werden. Diese Wirkungsfolgenabschätzung hätte beim Termin heute thematisiert werden sollen, so Karmasins Sprecherin.

Gesundheitsressort hält sich bedeckt

„Es ist einigermaßen überraschend, dass ein erster Fachtermin abgesagt wird“ aufgrund der Erkrankung eines Mitarbeiters, stellte die Ministerin fest. Mit der neuen Gesundheits- und Frauenministerin Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) habe sie bereits Gelegenheit zu einem ersten Gespräch gehabt, so Karmasin. Dabei habe sie zumindest „nichts Gegenteiliges“ gehört.

„Wir sind jetzt einmal positiv“, sagte sie und rechnete mit einem raschen Ersatztermin noch diese Woche. Aus dem Gesundheitsressort hieß es heute, das angesetzte Gespräch sei aus Termingründen abgesagt worden. Es werde ein neuer Termin gesucht.