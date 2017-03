Warschaus Staatsanwaltschaft lädt Tusk vor

Die Warschauer Staatsanwaltschaft hat den Präsidenten des Europäischen Rates, Donald Tusk, für Mittwoch zu einer Befragung vorgeladen. Er sei Zeuge bei Ermittlungen gegen frühere Geheimdienstmitarbeiter, teilte die Staatsanwaltschaft heute mit.

Den Beschuldigten werde vorgeworfen, 2010 als führende Mitarbeiter der militärischen Spionageabwehr (SKW) ohne Autorisierung durch den Ministerpräsidenten mit einem ausländischen Geheimdienst kooperiert zu haben, sagte Staatsanwalt Michal Dziekanski. Zu der Zeit war Tusk polnischer Ministerpräsident.

Wahl trotz polnischen Widerstands

Tusk wurde auf dem EU-Gipfel vergangene Woche in Brüssel als Präsident des Europäischen Rates wiedergewählt. Allein Polen stimmte gegen ihn. Tusks Intimfeind, der Vorsitzende der nationalkonservativen PiS-Partei, Jaroslaw Kaczynski, hatte gegen diese EU-Entscheidung gekämpft. Er bezeichnete die Wahl als ein Zeichen deutscher Dominanz in der EU. Tusks Bürgerplattform ist gegenwärtig in Polen in der Opposition.