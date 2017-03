Skispringen: Kraft unterwegs zur perfekten Saison

Nach dem Bewerb gestern auf dem Holmenkollen geht es für die Skispringer schon heute mit der Qualifikation in Lillehammer weiter. Die Raw-Air-Serie gestattet keine Verschnaufpause - Stefan Kraft kann das ganz recht sein. Denn der Salzburger ist derzeit nicht zu stoppen.

„Ich schwebe auf der Welle und versuche oben zu bleiben“, sagte Kraft nach dem Triumph in Oslo und der Übernahme der Führung im Gesamtweltcup. „Es ist echt irre“, so der Doppelweltmeister und Raw-Air-Leader. Kraft ist in der Form seines Lebens und unterwegs zur perfekten Saison.

