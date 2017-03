Fußball: Leipzigs Überflieger geraten ins Trudeln

Sensationsaufsteiger Leipzig ist nach der fulminanten Hinrunde in der deutschen Bundesliga ins Trudeln geraten. Nach drei Pleiten in der Rückrunde beträgt der Rückstand auf den souveränen Leader Bayern München schon zehn Punkte. Rang zwei ist nur dank eines Patzers von Verfolger Dortmund noch nicht in Gefahr.

Die Gegner haben sich mittlerweile gut auf das Offensivspiel der Hasenhüttl-Truppe eingestellt. „Wir wussten bis ins Detail, wie Leipzig spielt“, sagte Torjäger Mario Gomez, der Wolfsburg am Samstag zu einem 1:0-Auswärtssieg in Leipzig schoss.

