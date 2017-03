Syrien-Gespräche: Aufständische kündigen Fernbleiben an

Die Vertreter der syrischen Aufständischen wollen nicht an den für morgen und Mittwoch geplanten Syrien-Verhandlungen in Astana teilnehmen. Das sagte Osama Abu Seid, ein Sprecher der Rebellendelegation, heute der Nachrichtenagentur AFP. Zur Begründung sagte er, voraufgegangene „Versprechen in Zusammenhang mit der Einstellung von Feindseligkeiten“ seien nicht eingehalten worden.

Auch ein anderer Oppositionssprecher bestätigte den Boykott. Die Angriffe auf Rebellengebiete und die Tötung von Zivilisten gingen trotz der seit Ende Dezember geltenden Waffenruhe weiter, sagte Ahmed Ramadan laut dpa. Zudem seien noch immer keine Hilfslieferungen in belagerte Regionen gekommen. Auch Russland als Garantiemacht halte sich nicht an seine Zusagen.

Gespräche morgen und Mittwoch

Bei den für morgen und Mittwoch geplanten Syrien-Gesprächen in der kasachischen Hauptstadt Astana soll unter Vermittlung Russlands und der Türkei über eine Stärkung der brüchigen Waffenruhe verhandelt werden. Regierungstruppen greifen Aktivisten zufolge vor allem immer wieder das Oppositionsgebiet östlich der Hauptstadt Damaskus sowie das Viertel al-Wair in der zentralsyrischen Stadt Homs an.

Seit Jahren bemühen sich die Vereinten Nationen und andere regionale und internationale Akteure um die Beilegung des Bürgerkriegs in Syrien. Die Gespräche in Astana begannen im Jänner dieses Jahres. Sie kamen auf Initiative Moskaus, Teherans und Ankaras zustande. Die beiden ersten Verhandlungsrunden im Jänner und Februar blieben ohne Ergebnis.

Hunderte Kinder starben

Der syrische Bürgerkrieg trifft besonders die Kinder des Landes. „Das Ausmaß des Leidens ist beispiellos“, hieß es vom UNO-Kinderhilfswerk (UNICEF) heute. Im vergangenen Jahr seien mehr als 650 Kinder direkt bei Kampfhandlungen umgekommen, 20 Prozent mehr als 2015. Hunderte seien zum Kriegsdienst herangezogen worden, Millionen wurden mit ihren Familien vertrieben. UNICEF: „Jedes der Kinder ist fürs Leben gezeichnet.“

