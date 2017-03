„Brexit“-Gesetz erneut im Unterhaus Thema

Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon strebt wegen des „Brexits“ ein neues Referendum über die Unabhängigkeit von Großbritannien an. Sie werde das schottische Parlament in der kommende Woche um eine entsprechende Entscheidung bitten, sagte Sturgeon am Montag in Edinburgh. Im britischen Unterhaus wird unterdessen erneut über das „Brexit“-Gesetz beraten - britische Medien vermuten, dass es schon in dieser Debatte beschlossen wird und Premierministerin Theresa May den Startschuss für die Austrittsverhandlungen mit der EU geben kann.

