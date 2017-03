Schottland beantragt Unabhängigkeitsreferendum

Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon strebt wegen des „Brexits“ ein neues Referendum über die Unabhängigkeit von Großbritannien an. Sie werde das schottische Parlament in der kommende Woche um eine entsprechende Entscheidung bitten, sagte Sturgeon heute in Edinburgh.

Das Referendum sollte Ende 2018 oder Anfang 2019 stattfinden, wenn die Bedingungen für den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union (EU) absehbar seien, sagte Sturgeon. Die Entscheidung für einen Termin müsste das schottische Parlament treffen, entweder noch in diesem Jahr oder Anfang 2018.