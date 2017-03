15-Jährige bei Einbruch in Wien festgenommen

Bei einem Einbruchsversuch in der Landstraßer Hauptstraße ist ein 15-jähriges Mädchen festgenommen worden. Bisher konnten ihr elf teilweise vollendete Diebstähle zugeordnet werden.

Mehr dazu in wien.ORF.at

Rasierklingen im Wert von 8.000 Euro erbeutet

In Salzburg wurden nach der Festnahme eines Diebespaares Ende Februar in Zell am See (Salzburg) nun die Ermittlungen abgeschlossen. Das Paar soll 19 Diebstähle begangen und allein Rasierklingen im Wert von über 8.000 Euro erbeutet haben.

Mehr dazu in salzburg.ORF.at