Granate beim Skifahren am Dachstein gefunden

Ein Wintersportler hat am Dachstein eine Flak-Granate gefunden. Wegen Schlechtwetters konnte das Kriegsrelikt erst gestern vom Entminungsdienst geholt werden. Dazu standen die Lifte im Umkreis von 1.000 Metern für kurze Zeit still, so die Polizei heute.

