Heftiger Widerstand der IS-Kämpfer in Mossul

Die irakischen Streitkräfte stoßen bei ihrem Kampf um die Altstadt von Mossul auf heftigen Widerstand der Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS). Außerdem hat starker Regen heute die Offensive von Armee- und Polizeieinheiten behindert. „Wegen des schlechten Wetters wurde die Operation für den Moment gestoppt“, sagte ein Offizier einer Polizeieliteeinheit der Nachrichtenagentur Reuters.

„Wir erleben einen erbitterten Widerstand des IS mit Heckenschützen und Granatwerfern“, fügte er hinzu. Am Vortag hatte das Militär erklärt, fast ein Drittel des Westteils von Mossul sei bereits vom IS befreit worden. In der Altstadt war mit heftiger Gegenwehr gerechnet worden. Wegen der engen Gassen können dort gepanzerte Fahrzeuge nicht eingesetzt werden. Die irakischen Soldaten und Polizisten durchkämmen Haus für Haus auf der Suche nach Widerstandsnestern.

Zivilisten als menschliche Schutzschilde

Die Extremisten sind den irakischen Militär- und Polizeieinheiten zahlenmäßig zwar weit unterlegen, rund 600.000 Zivilisten sind aber in der Stadt eingeschlossen und werden von den Extremisten als menschliche Schutzschilde missbraucht.