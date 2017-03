„March for Science“ auch in Wien

Skepsis gegenüber der Klimaerwärmung, Trend zu „alternativen Fakten“: Dagegen protestieren US-Forscher und -Forscherinnen bei einem „March for Science“ am 22. April in Washington. In Dutzenden Ländern folgt man dem Beispiel - auch in Wien. Unter dem Titel „Gemeinsam für die Wissenschaft“ rufen prominente Unterstützer zum „Vienna March for Science“ auf.

