VKI erwirkte im Vorjahr 15 Mio. Euro für Konsumenten

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat 2016 rund 15 Mio. Euro für Menschen erwirkt, die sich in Verbraucherschutzfragen an die Experten gewandt hatten. Ob Handytarife, Bankgebühren oder Probleme mit Reisevermittlern - die Nachfrage nach Beratung sei ungebrochen hoch, so der Verein.

