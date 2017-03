Leiche in Oberwart: Mann starb bei Unfall

Die Todesursache jenes Mannes, der am Samstagnachmittag bei Baggerarbeiten in in einem Gewerbegebiet in Oberwart gefunden wurde, ist geklärt. Der Mann soll laut Polizei an den Folgen eines Unfalls gestorben sein.

