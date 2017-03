Snowboard-WM: Schairer/Hämmerle verpassen Medaille

Österreich muss bei der WM der Snowboarder und Ski-Freestyler in der Sierra Nevada weiter auf die erste Medaille warten. Markus Schairer und Alessandro Hämmerle erreichten heute im Snowboardcross-Teambewerb zwar das Finale, mussten sich dort aber mit dem vierten Platz und damit „Blech“ begnügen. Die nächste Chance auf Edelmetall bietet sich den ÖSV-Boardern nun am Dienstag und Mittwoch in den Parallelbewerben.

