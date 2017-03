Niederländischer Experte: Wilders nicht überbewerten

Unabhängig vom jüngsten diplomatischen Streit zwischen den Niederlanden mit der Türkei ist der niederländische EU-Experte Luuk van Middelaar aber überzeugt, dass die Wahl in seiner Heimat nicht zu einem Schockerlebnis wird. Im Gespräch mit ORF.at warnt Van Middelaar davor, den Rechtspopulisten Geert Wilders zu wichtig zu nehmen. Dieser werde nach der Wahl „in die Wüste geschickt“. Viel interessanter und entscheidender seien andere Entwicklungen.

Rutte: „Reales Risiko“ für Wilders-Wahlsieg

Nur zwei Tage vor der Wahl hat der niederländische Regierungschef Mark Rutte vor einem Sieg des Rechtspopulisten und Islamgegners Geert Wilders gewarnt. Es gebe ein „reales Risiko“, dass Wilders’ Partei für die Freiheit (PVV) stimmenstärkste Partei wird - „und das wird ein Signal an den Rest der Welt senden“, so Rutte heute vor Journalisten in Rotterdam.

„Falschen Populismus stoppen“

Die niederländischen Wähler rief der Premier dazu auf, den „falschen Populismus“ zu stoppen. „Ich will, dass die Niederlande der erste Staat sind, der dem falschen Populismus ein Ende setzt.“

Unterstützung im niederländisch-türkischen Streit über Wahlkampfauftritte erhielt Rutte am Montag von der deutschen Kanzlerin Angela Merkel. Sie sicherte ihre „volle Unterstützung und Solidarität“ zu und kritisierte insbesondere Äußerungen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, der niederländische Regierungsmitglieder als „Nazi-Überbleibsel“ bezeichnet hatte.

Nazi-Vergleiche führten „völlig in die Irre“, erklärte Merkel in München. Nach Anfeindungen aus Ankara hatten die Niederlande am Wochenende Auftritte des türkischen Außenministers Mevlüt Cavusoglu und der Familienministerin Fatma Betül Sayan Kaya in Rotterdam verhindert.