Britische Charts: Ed Sheeran belegt 14 der 15 Topplätze

Der britische Sänger Ed Sheeren bricht derzeit alle Charts-Rekorde. In der britischen Hitparade sind 14 seiner Songs in den Top 15 vertreten - nur Platz sieben wurde ihm von The Chainsmokers & Coldplay abspenstig gemacht. Dass alle Nummern von Sheerans neuem Album „÷“ („Divide“) in den Charts sind, hat vor allem mit der Gewichtung von Streams zu tun.

Die Macht der Streams

Seit Juni 2014 werden Streams von Spotify und Co. in den Berechnung einbezogen. Zunächst wurden 100 Abrufe eines Songs als verkaufte Einheit gewertet, mittlerweile sind es 150. Dennoch dominieren Streams mittlerweile die Berechnung der Charts. Die BBC wies zudem schon im Vorjahr darauf hin, dass damit auch die Vielfalt in den Hitparaden deutlich geschmälert wird. Im ersten Halbjahr 2016 gab es 86 Neueinsteiger - zehn Jahre davor waren es noch 230.

Rekorde über Rekorde

Auch auf Spotify stellte Sheeran mit seinem neuen Album einen Rekord auf: Mit mehr als 56,7 Millionen Aufrufen weltweit war es nach Angaben der Streamingplattform das meistgestreamte Album am ersten Tag nach der Veröffentlichung.

In den deutschen Single-Charts ist Sheeran mit sechs Songs gleichzeitig in den Top 20 und 14 in den Top 50 vertreten. In den Ö3-Austria-Top-40 liegt Sheeran mit „Shape Of You“ ebenfalls an der Spitze und mit „Castle On The Hill“ auf Platz sechs.