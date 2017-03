Finanzinvestor Blackstone will nach Luxemburg übersiedeln

Mehrere Finanzinvestoren wie der US-Konzern Blackstone wollen ihre Europa-Niederlassung wegen des „Brexit“-Votums offenbar in Luxemburg errichten. Blackstone habe die Entscheidung bereits im Dezember mitgeteilt, sagte der Chef der PR-Initiative Luxembourg for Finance, Nicolas Mackel, in einem heute veröffentlichten Reuters-Interview.

Die Namen der anderen Firmen könne er noch nicht verraten, weil diese ihre Entscheidungen noch nicht öffentlich gemacht hätten. Blackstone bietet seine Dienstleistungen für den Kontinent bisher von seiner Europa-Zentrale in London an. Das Unternehmen selbst äußerte sich nicht.

Der Versicherer American International Group (AIG) hatte in der vergangenen Woche angekündigt, sich ein Standbein für die EU-Geschäfte in Luxemburg zu sichern. Die Europa-Zentrale soll aber trotz des geplanten EU-Austritts Großbritanniens in London bleiben. Um Banken, Versicherungen und Finanzinvestoren buhlen neben dem Großherzogtum auch Städte wie Frankfurt, Paris oder Dublin.