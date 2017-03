Schwerer Schneesturm in New York erwartet

Wenige Tage vor dem kalendarischen Frühlingsanfang steht der Millionenmetropole New York ein schwerer Schneesturm bevor. Ein Blizzard werde in der Nacht auf morgen über den Nordosten der USA ziehen und die Stadt mit Schnee in Höhe von bis zu 50 Zentimetern bedecken, teilte der Nationale Wetterdienst mit.

Die stärksten Schneefälle würden dort zwischen 6.00 Uhr und 12.00 Uhr (Ortszeit) erwartet, sagte Bürgermeister Bill de Blasio und ordnete an, Schulen geschlossen zu halten. Bewohner sollten soweit möglich zu Hause bleiben und nicht mit dem Auto fahren.

Der Wind könnte Meteorologen zufolge morgen Geschwindigkeiten von bis zu 80 Stundenkilometer erreichen. Auch Teile New Jerseys sowie der Bundesstaaten Connecticut, Rhode Island und Massachusetts müssen laut Angaben mit Schnee und starkem Wind rechnen. Der Winter sei noch nicht ganz überstanden, teilte der Nationale Wetterdienst mit.