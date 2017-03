ÖFB: Goalie Özcan beendet Teamkarriere

Am Tag vor der Kaderbekanntgabe für das WM-Qualispiel gegen Moldawien hat Torhüter Ramazan Özcan völlig überraschend seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekanntgeben lassen. Wie der ÖFB heute in einer Aussendung verlautbarte, gab der 32-jährige Vorarlberger private Gründe an. „Es ist für mich an der Zeit, den Fokus auf meine Familie zu richten“, wird Özcan zitiert. Da Robert Almer derzeit verletzt ist, muss sich Teamchef Marcel Koller zwischen Andreas Lukse und Heinz Lindner entscheiden.

Mehr dazu in sport.ORF.at