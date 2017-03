Rechtspopulist fordert Austritt aus EU

Kurz vor der niederländischen Parlamentswahl am Mittwoch ist es zu einem Schlagabtausch zwischen dem Premier Mark Rutte und Rechtspopulisten Geert Wilders gekommen. Er werde sich bei einem Wahlsieg für einen Austritt aus der EU („Nexit“) starkmachen, sagte Wilders Montagabend bei einer harten TV-Debatte. Rutte wies das als große Gefahr zurück und erinnerte an den „Brexit“. In den Umfragen liegt Ruttes rechtsliberale VVD wenige Prozentpunkte vor Wilders Partei der Freiheit.

