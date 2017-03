Bundeskanzler Christian Kern im ZIB2-Studio

Im Streit über Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Europa gehen die Wogen weiter hoch - und angesichts der türkischen Drohungen gegen die Niederlande rückt Europa nun zusammen: Die EU-Kommission hat Ankara heute zur Mäßigung aufgerufen. Nicht nur Brüssel, auch Berlin stellt sich offensiv an die Seite der Niederlande - und darüber hinaus wird auch ein Abbruch der ausgesetzten EU-Beitrittsgesprächen in den Raum gestellt. Zur Haltung Österreichs ist SPÖ-Bundeskanzler Christian Kern im ZIB2-Studio.

Rütte vs. Wilders

Den Niederlanden stehen am 16. März Parlamentswahlen bevor. Der Rechtspopulist Geert Wilders liegt - laut Meinungsumfragen - derzeit knapp hinter Ministerpräsident Mark Rütte. Diesem hat laut Umfragen seine Haltung am Wochenende genützt, als er sowohl die Absage eines Auftritts des türkischen Außenministers als auch deren Familienministerin mit den Worten verteidigt hat: „Wir lassen uns nicht erpressen.“ Damit hat er Wilders’ Angriffen die Spitze genommen. Rütte und Wilders werden sich heute Abend das einzige Live-TV-Duell liefern.

Dimitri Firtasch im Interview

Volle drei Jahre währt nun bereits das Tauziehen um die Auslieferung des ukrainischen Geschäftsmannes Dimitri Firtasch an die USA. Im März 2014 wurde er unter dem Vorwurf der Schmiergeldzahlungen für ein Indien-Geschäft verhaftet, im Februar 2017 erklärte das Oberlandesgericht die Auslieferung für zulässig. Mit einer raschen Entscheidung ist nicht zu rechnen, weil der Rechtsstreit noch Monate dauern wird. Im Exklusivinterview für den ORF wirft Dimitri Firtasch den USA vor, seine Rückkehr in die Ukraine verhindern zu wollen.

Eizellentourismus

Eizellenspenden sind seit zwei Jahren in Österreich erlaubt. Die Frau mit unerfüllten Kinderwunsch bekommt dabei das Ei einer anderen Frau eingesetzt. Schwangerschaft und Geburt machen sie zur biologischen Mutter, die genetische Mutter ist allerdings die Spenderin. Und das ist nicht selten eine Frau aus Tschechien: Allein 2010 und 2014 sind 20.000 Frauen mit Hilfe einer Eizellenspende aus Tschechien schwanger geworden. Warum Frauen, obwohl Eizellenspenden bei uns legal sind, dennoch nach Tschechien fahren, in der ZIB2.

