Modeindustrie legt 80er Jahre neu auf

Der Kleiderstil der 80er ist geliebt oder gehasst worden - so oder so feiert er heuer sein Revival. Aber statt Ballonhosen, Tigermusterkleidchen und Rüschenhemden in einen neuen Kontext zu setzen, würden Designer bloß starr kopieren und wiederverwerten. So lautet der Vorwurf der Trendforscherin und „Modemutter“ Lidewij Edelkoort an die Modewelt. In ihrem „Anti Fashion Manifesto“ erklärt Edelkoort diese nämlich für „tot“. Und das könnte auch einer der Gründe dafür sein, dass diesen Frühling breite Schultern, Glitzerjacken und Leopardenprints wieder im Kommen sind.

