Skispringen: Kraft bleibt in Lillehammer am Drücker

Nur einen Tag nach seinem Triumph auf dem Holmenkollen hat Stefan Kraft auch in der zur Raw-Air-Serie zählenden Qualifikation in Lillehammer nicht nachgelassen. Der Salzburger belegte inmitten eines deutschen Vierer-„Pakets“ den dritten Platz. Vor dem Hauptbewerb morgen (ab 17.00 Uhr, live in ORF eins) behauptete Kraft damit seine Raw-Air-Gesamtführung.

Mehr dazu in sport.ORF.at