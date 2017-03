Zweiter Streiktag in Folge an Berliner Flughäfen

Auch morgen werden die meisten Flüge von und nach Berlin ausfallen. Grund dafür ist ein Streik des Bodenpersonals auf den Flughäfen Tegel und Schönefeld. Zahlreiche Berlin-Flüge von und nach Österreich sind betroffen. Der Ausstand hatte am Montag begonnen und wurde von der Gewerkschaft Verdi bis Mittwochfrüh um 5.00 Uhr verlängert. Die betroffenen Fluggesellschaften kritisierten das scharf.

Heute wurden 465 Abflüge in Berlin-Tegel und 195 Starts in Berlin-Schönefeld gestrichen. Mit dem Streik will Verdi ein besseres Tarifangebot für die rund 2.000 Beschäftigten erzwingen, die sich um die Abfertigung der Passagiere und der Flugzeuge kümmern.

Die Arbeitgeber bieten innerhalb von drei Jahren ein Plus von durchschnittlich acht Prozent an. Verdi ist das zu wenig und fordert einen Euro mehr pro Stunde bei einer Vertragslaufzeit von zwölf Monaten. Die Mitarbeiter bekämen derzeit im Durchschnitt etwa elf Euro pro Stunde.