Wilder Wahlkampf

Gespannt blickt Europa auf die Parlamentswahl in den Niederlanden am Mittwoch, vor allem auf das Ergebnis, das der Rechtspopulist Geert Wilders einfahren wird. Ein aufgeheizter Wahlkampf beschert Wilders jede Menge Aufmerksamkeit, auch wenn die Ausgangsposition der Rechtspopulisten viel schlechter ist als in manch anderem europäischen Land. Dazu schalten wir aus Amsterdam den vielfach ausgezeichneten holländischen Schriftsteller, Essayisten und Kolumnisten Arnon Grünberg.

Pharao im Schlammloch

Der Ort der Entdeckung war ungewöhnlich, der Fund spektakulär. Mitten in einem Armenviertel in Kairo wurde ein Teil einer acht Meter großen 3.000 Jahre alten Statue geborgen, die wahrscheinlich den bekanntesten altägyptischen Feldherrn und Pharao Ramsis II darstellt. Es handelt sich um einen der wichtigsten Funde der Ägyptologie der letzten Jahre. Unser Korrespondent Karim El-Gawhary war heute dabei, als ein Pharao mitten in Kairo buchstäblich einem Schlammloch entstieg.

ZIB 24 mit Roman Rafreider, 23.30 Uhr, ORF eins.

Mail an die ZIB 24

Textfassung: Zeit im Bild