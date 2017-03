Fußball: Chelsea wirft United aus FA-Cup

Chelsea ist heute als letztes Team in das Halbfinale des FA-Cups eingezogen. Der Premier-League-Leader spielte Manchester United an der Stamford Bridge knapp eine Stunde lang an die Wand, der Sieg fiel allerdings dennoch denkbar knapp aus.

Nach einem frühen Platzverweis für United-Mittelfeldspieler Ander Herrera entwickelte sich in London ein Spiel auf ein Tor. Lange mühte sich Chelsea aber vergeblich, erst N’Golo Kante konnte die United-Abwehrmauer mit einem platzierten Weitschuss knacken.

