Wilders kontra Rutte: TV-Duell über „Nexit“

Kurz vor der Parlamentswahl morgen in den Niederlanden ist es zu einem Schlagabtausch zwischen Premier Mark Rutte und dem Rechtspopulisten Geert Wilders gekommen. Er werde bei einem Wahlsieg für einen Austritt aus der EU kämpfen, sagte Wilders gestern Abend in einer harten TV-Debatte in Rotterdam. Rutte warnte vor einem „Nexit“ und nannte den „Brexit“ als negatives Beispiel. In den Umfragen liegt Ruttes rechtsliberale VVD wenige Prozentpunkte vor Wilders’ Partei der Freiheit (PVV).

