17 Arbeiter bei Unfall in chinesischer Mine getötet

Bei einem Unfall in einer chinesischen Kohlemine sind 17 Arbeiter ums Leben gekommen. Ein Lift, der die Bergarbeiter in der Mine befördern sollte, sei in einen Schacht gestürzt, nachdem ein Kabel Feuer gefangen habe, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua.

Der Unfall habe sich bereits am Donnerstag ereignet. Die Rettungskräfte hätten die verunglückten Arbeiter jedoch erst gestern erreicht und alle tot aufgefunden.

Zwei Verantwortliche wurden dem Bericht zufolge wegen „mutmaßlicher Verletzung“ der Sicherheitsvorschriften festgenommen. Der Betreiber der Mine in der Provinz Heilongjiang im Nordosten des Landes wurde entlassen.

Häufig Tote bei Minenunglücken

China ist der weltgrößte Kohleproduzent. Tödliche Unfälle in den Minen des Landes sind keine Seltenheit. Im Dezember waren staatlichen Medienberichten zufolge bei Explosionen in zwei Minen mindestens 59 Menschen ums Leben gekommen.

Im Oktober kamen 33 Arbeiter bei einer Minenexplosion ums Leben, im September mindestens 18 ebenfalls bei einer Explosion.