Verhandlungen zu Familienbeihilfekürzung gehen weiter

Die zuletzt verschobenen Verhandlungen über die Kürzung der Familienbeihilfe für im Ausland lebende Kinder werden am Freitag fortgesetzt. Das kündigte ÖVP-Familienministerin Sophie Karmasin heute am Rande des Ministerrats an.

Karmasin will das Thema noch vor dem Sommer erledigen und hatte sich zuletzt verärgert gezeigt, dass eine für gestern Nachmittag angesetzte Verhandlungsrunde auf Beamtenebene von SPÖ-Seite abgesagt worden war.

Bundeskanzleramt involviert

Ende der Woche geht es nun doch weiter, und zwar sogar unter Beteiligung des Kanzleramts, wie Frauenministerin Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) bestätigte. „Das Bundeskanzleramt ist hier sehr stark involviert.“

Das freut wiederum die Familienministerin, die nun darauf hofft, dass man schneller fertig wird: Sie hoffe, dass der Prozess beschleunigt werde, sagte sie. Gefragt nach dem Klima in der Koalition betonte Karmasin lediglich, in ihrem Bereich funktioniere die Arbeit sachlich.