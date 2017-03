Tennis: Thiem fertigt in Indian Wells Zverev ab

Dominic Thiem ist gestern am späten Abend beim 1000er-ATP-Turnier von Indian Wells locker in das Achtelfinale spaziert. Der ÖTV-Star präsentierte sich gegen den Deutschen Mischa Zverev unantastbar und ließ bei dem Sieg in nicht einmal einer Stunde keine einzige Breakchance zu. Sollte Thiem auch noch die nächste Runde überstehen, würde er als aktueller Neunter in der Weltrangliste die vor ihm liegenden Jo-Wilfried Tsonga und Marin Cilic überholen. Beide sind in Indian Wells bereits ausgeschieden.

