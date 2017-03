Viele Wähler warten bis zuletzt

Die Parlamentswahl am Mittwoch in den Niederlanden bleibt bis zuletzt spannend - vor allem auch wegen der Frage, welcher Partei die jüngste diplomatische Krise mit der Türkei genutzt hat. Der Rechtspopulist Geert Wilders versuchte im Wahlkampf immer wieder, Ressentiments gegen die Türkei zu schüren, doch Regierungschef Mark Rutte dürfte mit seiner harten Linie der letzten Tage ebenfalls profitiert haben. Abseits davon legten auch die linken Parteien in den jüngsten Umfragen stark zu. Viele Niederländer warten mit ihrer Wahlentscheidung bis zum Wahltag - auch aus taktischen Gründen.

