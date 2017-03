Eishockey: EBEL-Semifinale als Duelle auf Augenhöhe

In der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) startet heute und morgen mit den Semifinal-Serien zwischen den UPC Vienna Capitals und dem HCB Südtirol und Meister Red Bull Salzburg gegen den KAC die vorletzte Etappe auf dem Weg zum Meistertitel. Die jüngsten Formkurven des Quartetts versprechen enge „Best of seven“-Serien. Denn in beiden Duellen um ein Finalticket begegnen einander die Teams auf Augenhöhe.

