Heimaufsicht wird doch auf Minderjährige ausgeweitet

Ein großer Kritikpunkt zur Sachwalterschaftsreform soll heute im Justizausschuss ausgeräumt werden.

SPÖ und ÖVP werden die - aus Kostengründen gestrichene - Ausweitung des Heimaufenthaltsgesetzes auch auf Kinder- und Jugendeinrichtungen doch umsetzen, teilten die Justizsprecher Michaela Steinacker (ÖVP) und Hannes Jarolim (SPÖ) in einer Aussendung mit.

Damit werden auch freiheitsbeschränkende Maßnahmen in Kinder- und Jugendheimen gerichtlich kontrolliert werden können.

Negativbeispiele aus der Praxis

„Es geht uns um den unabhängigen, effektiven Schutz der Freiheitsrechte von Minderjährigen mit teils schweren körperlichen und psychischen Erkrankungen in Heimen, die der Aufsicht von Kinder- und Jugendhilfeträgern unterliegen“, so Steinacker.

Es gebe keine klaren Regeln, unter welchen Voraussetzungen freiheitsbeschränkende Zwangsmaßnahmen an Minderjährigen zulässig sind - aber in der Praxis zeigten sich leider überschießende Maßnahmen von versperrten Türen über versperrbare Pflegegitterbetten bis zu Gurtfixierungen, merkte Jarolim an.

Auch die Behindertensprecher Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) und Franz-Josef Huainigg (ÖVP) begrüßten - unter Hinweis auf mehrfache Rügen der Volksanwaltschaft -, dass es nun doch Rechtsschutz für Minderjährige mit Behinderung geben wird.