NGOs gegen Überwachunspläne der Regierung

Gegen die Überwachungspläne der Regierung formiert sich Widerstand. Die Nichtregierungsorganisationen (NGO) Amnesty International (AI) und epicenter.works (früher AKVorrat) haben die Kampagnenplattform www.überwachungspaket.at ins Leben gerufen.

Die Kritik richtet sich gegen den fehlenden Schutz der Grundrechte. Bezweifelt wird auch, ob die geplanten Maßnahmen die Sicherheit tatsächlich erhöhen.

Unabhängige Kontrolle gefordert

AI-Generalsekretär Heinz Patzelt sagte, Terrorbekämpfung sei für Staaten ein „Muss“, es sei auch ein sehr weitreichender Eingriff in Grundrechte legitim. Es brauche dafür aber eine gesetzliche Basis und eine unabhängige Kontrolle.

„Mehr Eingriff bedeutet auch mehr Rechtsschutz“, so Patzelt. Die richterliche Kontrolle sowie der Rechtsschutz kommen laut Patzelt zu kurz. Nicht alle überwachten Verdächtigen würden im Nachhinein über die Überwachung informiert.

Fehlende Definition kritisiert

Der Anwalt von epicenter.works, Ewald Scheucher, erklärte, dass weniger Freiheit nicht mehr Sicherheit bedeute. Frankreich habe trotz Ausnahmezustands Terroranschläge nicht verhindern können.

An den österreichischen Plänen kritisierte Scheucher konkret die fehlende Definition von Gefährdern. Dies könnte in Zukunft zu einem Machtmissbrauch führen, wenn plötzlich ganz andere Personen als Gefährder eingestuft würden, so Scheucher.

Die Bundesregierung hat sich heuer im Jänner auf ein überarbeitetes Arbeitsprogramm geeinigt. Teil davon ist auch ein Sicherheitspaket mit mehreren Überwachungsmaßnahmen. Die Pläne sollen bis Mitte des Jahres umgesetzt werden.