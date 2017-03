Angriff auf Ölterminals im Osten Libyens

Soldaten der selbsternannten libyschen Nationalarmee von General Chalifa Haftar haben heute im Osten des Landes eine Offensive auf zwei wichtige Ölterminals gestartet.

Ein Sprecher Haftars sagte, Streitkräfte auf dem Boden, zur See und in der Luft griffen gemeinsam die Ölterminals Ras Lanuf und al-Sidra an. Ziel sei es, diese von islamistischen Einheiten zurückzuerobern, die sie Anfang des Monats eingenommen hatten.

Haftar unterstützt mit seiner selbsternannten libyschen Nationalarmee die libysche Gegenregierung in der östlichen Stadt Bengasi. Seit dem Sturz des langjährigen Machthabers Muammar al-Gaddafi im Herbst 2011 herrscht Chaos in dem nordafrikanischen Land.

Einheitsregierung ringt um Kontrolle

Verschiedene Milizen ringen um die Macht. Davon profitierte unter anderem die Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Die Einheitsregierung in Tripolis, die vor einem Jahr unter Vermittlung der Vereinten Nationen gebildet wurde, ringt weiter darum, ihre Autorität im ganzen Land durchzusetzen.

Viele Diplomaten befürworten mittlerweile, Haftar in eine politische Lösung einzubeziehen. Der General wird unter anderem von Ägypten unterstützt. Experten sehen aber auch ein wachsendes Interesse Russlands an dem Konflikt und Anzeichen für eine Unterstützung Haftars durch Moskau.

Berichte über russische Truppen in Westägypten

Nach Angaben aus US- und ägyptischen Kreisen verlegte Russland Spezialkräfte nach Westägypten in die Nähe der libyschen Grenze. Die USA hätten vermutlich russische Spezialkräfte und Drohnen auf dem Luftwaffenstützpunkt Sidi Barrani beobachtet, hieß es in Washington.

In ägyptischen Sicherheitskreisen hieß es, Russland habe eine 22 Mann starke Spezialeinheit entsandt.

Ein Sprecher von Haftars Truppen sagte, die Nationalarmee erhalte keine Militärhilfe vom russischen Staat oder von privaten russischen Militärfirmen. Es gebe keine russischen Truppen oder Stützpunkte im Osten Libyens. Auch das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte, es habe keine Spezialkräfte in Ägypten.