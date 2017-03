Spurensuche nach Explosion in Pizzeria

Nach der Explosion und dem Brand in einer Pizzeria im Zentrum von Hollabrunn (Niederösterreich) gestern in den frühen Morgenstunden ist die Ursache weiterhin unklar. Laut Polizei dauert die Spurensuche heute an, Brandermittler arbeiten daran.

Mehr dazu in noe.ORF.at