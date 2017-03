Erdogan schimpft weiter auf Berlin und Den Haag

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat im Streit mit Deutschland und den Niederlanden nachgelegt. Den Haag hielt er vor, für das Massaker in Srebrenica 1995 während des Bosnien-Krieges verantwortlich gewesen zu sein. „Wir kennen Holland und die Holländer noch vom Massaker von Srebrenica“, sagte Erdogan.

„Wie verdorben ihre Natur und ihr Charakter ist, wissen wir daher, dass dort 8.000 Bosniaken ermordet wurden.“ Tatsächlich hatten das Massaker bosnisch-serbische Truppen verübt. Niederländische UNO-Soldaten hatten den Angreifern die Stadt zuvor allerdings kampflos überlassen.

Rutte: „Abscheuliche Geschichtsfälschung“

Erdogan warf den Niederlanden in seiner Rede auch „Staatsterrorismus“ vor und kündigte weitere Sanktionen an. Das türkische Außenministerium hatte zuvor angekündigt, alle bilateralen Begegnungen ab Ministerebene bis auf Weiteres auszusetzen.

Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte wies die Äußerungen umgehend scharf zurück und warf Erdogan eine „abscheuliche Verfälschung der Geschichte vor“.

„Greifen mit Hunden und Kötern an“

Auch auf die deutsche Kanzlerin Angela Merkel schimpfte Erdogan: „Die Länder, die für dieses Banditentum Hollands eintreten, haben all ihr Ansehen verloren“, sagte Erdogan. „Da kommt die Kanzlerin Deutschlands und sagt, ich bin auf der Seite Hollands. Wir wissen ohnehin, dass du dich von denen nicht unterscheidest. Wir erwarten ohnehin nichts anderes.“

„Die greifen mit ihren Pferden und Kötern an, genauso wie du mit deinen Pferden und Kötern angreifst. Zwischen Euch gibt es keinen Unterschied.“ Erdogan spielte auf die Polizeieinsätze in den Niederlanden gegen Demonstranten an, die gegen die Auftrittsverbote türkischer Minister in Rotterdam am Wochenende protestiert hatten. Die Polizei hatte dabei Pferde und Hunde eingesetzt.

15 Deutschland-Auftritte geplant

Laut einem Bericht der deutschen „Bild“ (Onlineausgabe) wurden der deutschen Bundesregierung mindestens 15 Deutschland-Auftritte von türkischen Ex-Ministern, Abgeordneten und Topfunktionären der Regierungspartei AKP von Außenminister Mevlüt Cavusoglu bis Ende März angekündigt. Die meisten dieser Wahlkampfauftritte sind den Angaben zufolge in Nordrhein-Westfalen, Berlin, Stuttgart, Hamburg und München geplant.

Kern: „Dürfen uns nicht alles gefallen lassen“

„Wir dürfen uns nicht alles gefallen lassen“, sagte Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) zu den jüngsten Vorkommnissen mit der Türkei. Erdogan setze bewusst auf Provokation, daher sollten Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Österreich verboten werden. Man müsse „klare Zeichen setzen“, so Kern gestern Abend in der ZIB2.

