Konservativer verliert in Umfragen weiter

Die französische Justiz hat gegen den konservativen Präsidentschaftskandidaten Francois Fillon ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Es geht insbesondere um den Verdacht der Hinterziehung öffentlicher Gelder. Der 63-Jährige ist durch eine Scheinbeschäftigungsaffäre um seine Ehefrau Penelope unter großen Druck geraten. Erst am Dienstag veröffentlichten französische Medien neue pikante Details in der Causa. Fillons Einzug in die Stichwahl im Mai scheint laut jüngsten Umfragen höchst unwahrscheinlich.

