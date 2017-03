Syrien ist laut UNO „Folterkammer“

Syrien hat sich in sechs Jahren Bürgerkrieg UNO-Menschenrechtskommissar Said Raad al-Hussein zufolge in eine „Folterkammer“ und einen Ort „grausamen Horrors“ verwandelt. „Es ist weltweit das schlimmste von Menschen gemachte Desaster seit dem Zweiten Weltkrieg“, sagte Hussein heute in Genf zum sechsten Jahrestag des Konflikts.

Bericht sieht Einsatz von Chemiewaffen

Ein Bericht von UNO-Ermittlern kommt zugleich zu dem Schluss, dass Syriens Regierung im Kampf gegen Aufständische weiterhin verbotene Chemiewaffen einsetzt. Hilfsorganisationen warnten davor, das Leid in Syrien als Normalzustand hinzunehmen.

Ein Bericht der Untersuchungskommission des Menschenrechtsrates spricht von mindestens fünf Chlorgasangriffen regierungstreuer Kräfte seit Anfang des Jahres. So seien im Jänner bei einem Angriff auf ein Dorf bei Damaskus mindestens sechs Menschen verletzt worden.

„Das sind Kriegsverbrechen“

Auch Schulen seien kein Zufluchtsort mehr, sondern würden skrupellos bombardiert, heißt es weiter. Regierungsnahe Truppen griffen Krankenhäuser und Wasserversorger an. „Das sind Kriegsverbrechen“, halten die Experten fest. Sie prangern auch Exekutionen durch Terrororganisationen und Angriffe anderer bewaffneter Gruppen an.

Hilfsorganisationen kritisierten mangelnde Unterstützung für 14 Millionen Syrer, die auf humanitäre Hilfe angewiesen seien. „Dass vor Ort ein brüchiger Waffenstillstand herrscht, heißt nicht, dass die Bevölkerung wieder sauberes Wasser und genug zu essen hat oder die Kinder wieder zur Schule gehen können“, erklärte die Präsidentin der deutschen Welthungerhilfe, Bärbel Dieckmann. Die UNO-Hilfsmaßnahmen seien jedoch weiter massiv unterfinanziert.