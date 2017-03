Missbrauch: Deutscher Kardinal in der Kritik

Im Streit über mangelnden Willen zum Kampf gegen Kindesmissbrauch im Vatikan ist der deutsche Kurienkardinal Gerhard Müller in die Kritik geraten. In einem offenen Brief kritisierte ein ehemaliges Mitglied der päpstlichen Kinderschutzkommission den Chef der mächtigen Glaubenskongregation scharf. „Ich weiß nicht, was die Motivation hinter den Schwierigkeiten ist, die der päpstlichen Kommission in den Weg gelegt werden“, sagte Marie Collins im „National Catholic Reporter“ (Dienstag-Ausgabe).

