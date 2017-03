Eingefrorenes Haus sorgt für Verblüffung

Ein Foto von einem komplett eingefrorenen Haus im US-Bundesstaat New York hat im Internet für Wirbel gesorgt. Rund um das am Ontariosee gelegene Haus ist eine dicke Eisschicht mit vielen dicken Eiszapfen zu sehen. Das Haus wirke wie ein Iglo und fast unwirklich, wie zahlreiche Menschen im Internet kommentierten. Das Bild sei aber echt, beteuerte Fotograf John Kucko heute gegenüber zahlreichen US-Medien und der dpa.

Ice house formed by strong winds, freezing temperatures in NY https://t.co/qJijTy6jRH #FOXNewsUS pic.twitter.com/k4o1BfIyvM — Fox News (@FoxNews) 13. März 2017

Er habe es am Sonntag in Webster im Norden des Bundesstaates New York aufgenommen, nachdem es dort fünf Tage lang eisige Temperaturen, starke Windböen und hohe Wellen auf dem See gegeben habe. In dem Haus habe sich aber niemand aufgehalten, es sei ein Sommerferienhaus.