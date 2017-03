15 Zentimeter Schnee in New York

Mit Schnee und heftigem Wind ist ein Wintersturm über den Nordosten der USA hinweggezogen. Der Sturm fiel allerdings deutlich weniger heftig aus als zunächst erwartet. Meteorologen hatten bis zu 50 Zentimeter Schnee für die Millionenmetropole New York vorhergesagt, stuften die Prognose Dienstagfrüh aber auf bis zu 15 Zentimeter herunter. Dennoch blieben in New York und Boston Schulen und zahlreiche Geschäfte geschlossen - Tausende Flüge wurden gestrichen.

