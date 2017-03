Plagiatsvorwurf gegen Roscic

Der designierte Staatsoperndirektor Bogdan Roscic sieht sich mit Plagiatsvorwürfen konfrontiert. Der Plagiatsexperte Stefan Weber hat bei der Universität Wien Anzeige eingebracht, weil der 52-jährige Roscic bei seiner 1988 eingereichten Dissertation mit dem Titel „Gesellschaftstheorie als kritische Theorie des Subjekts: zur Gesellschaftstheorie Th. W. Adornos“ abgeschrieben haben soll.

Roscic kennt Vorwurf

Roscic soll aus der 1982 erschienen Doktorarbeit von Peter Decker, „Die Methodologie kritischer Sinnsuche. Systembildende Konzeptionen Adornos im Lichte der philosophischen Tradition“, Passagen wortident übernommen haben, ohne das auszuweisen.

Roscic, der sein Amt in der Staatsoper als Nachfolger von Dominique Meyer 2020 antreten wird, bestätigte den Sachverhalt: „Ich kenne seit einigen Tagen den Vorwurf der fehlenden Zitierung einer Arbeit von Peter Decker in der Einleitung meiner Dissertation von 1988.“ Die Einzelheiten der nun „monierten Verwendung kann ich, auch wegen der knapp 30 Jahre Abstand, derzeit nicht rekonstruieren. Ich bin mit der Universität Wien hierzu in Kontakt, sie wird meine Arbeit der entsprechenden Prüfung unterziehen.“

Uni prüft Vorwurf

„Es gibt diese Anzeige“, bestätigte Julia Wippersberg, Vizestudienpräses der Uni Wien, verwies ansonsten aber auf die Verschwiegenheitspflicht. Grundsätzlich prüft die Universität nun den Vorwurf, um zu entscheiden, ob ein Verfahren eingeleitet wird. In diesem Fall würde ein externer Gutachter bestellt, der den Stand des wissenschaftlichen Arbeitens vor 30 Jahren berücksichtigen kann.

Auf Basis dieses Gutachtens entscheidet der Studienpräses dann, ob der Titel aberkannt werden muss oder nicht - wobei auch diese Entscheidung der Verschwiegenheitspflicht unterliegt. Erfahrungsgemäß dauert es bis zu diesem Zeitpunkt allerdings Monate.