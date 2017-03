WM-Qualifikation: Burgstaller soll es „krachen“ lassen

Die Qualifikation für die WM 2018 in Russland hängt für Marcel Koller und das österreichische Nationalteam am seidenen Faden. Im Heimspiel gegen Moldawien muss in zehn Tagen im Ernst-Happel-Stadion ein Sieg her.

Die heutige Kaderbekanntgabe des ÖFB-Teamchefs brachte zwei Neue und den Rückkehrer Guido Burgstaller. Der soll gegen die Moldawier „die Tore reinballern, dass es nur so kracht“, sagte Koller. Die Einserfrage, also ob Andreas Lukse oder Heinz Lindner im Tor stehen wird, blieb aber offen.

